Дегтярев набирает 57% на выборах главы Хабаровского края после обработки 90% протоколов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует с 57,20% голосов на выборах главы региона после обработки 90,14% протоколов, следует из данных информационного центра ЦИК России.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

На втором месте находится кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду" Марина Ким с 24,94%, следом идет представитель Партии пенсионеров Владимир Парфенов с 10,08% голосов. Кандидат от партии "Родина" Бабек Мамедов набирает 3,48%.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.

В Хабаровском крае прошли выборы главы региона и депутатов Госдумы. На пост губернатора претендуют четыре человека - это врио губернатора края Михаил Дегтярев, который выдвинут ЛДПР, ведущая программ на Первом канале Марина Ким от "Справедливой России - За правду", генеральный директор ООО "Сфера" Бабек Мамедов от партии "Родина" и пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров. Помимо этого, в крае прошли выборы депутата Законодательной думы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу и выборы в органы местного самоуправления.