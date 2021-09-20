Рязанский губернатор Любимов не планирует переходить на работу в Госдуму

ТАСС, 20 сентября. Губернатор Рязанской области Николай Любимов, лидер региональной группы "Единой России" на выборах в Государственную думу и секретарь регионального отделения партии, не планирует переходить на работу в нижнюю палату парламента. Об этом он сообщил журналистам в воскресенье.

Вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным глава Рязанской области Николай Любимов является лидером региональной группы кандидатов № 22 "Единой России" по Чувашии, Нижегородской и Рязанской областям. Также в этот список входят депутаты Госдумы седьмого созыва Андрей Макаров, Алена Аршинова, Николай Малов

"Не было такой мысли у меня уйти в Государственную думу, поскольку выбрали меня люди для того, чтобы я работал здесь, на Рязанской земле, губернатором. И я в этом отношении выбор не менял, это выбор людей. Я рассчитываю работать и дальше на благо жителей Рязанской области. Ну а те, кто выиграл выборы по одномандатным округам и по спискам "Единой России", думаю, будут представлять нашу область в Госдуме в новом созыве", - сказал Любимов.

По предварительным данным, в округе № 156 по результатам обработки 32,26% протоколов "Единая Россия" набирает 42,95% голосов, КПРФ - 22,48%, "Справедливая Россия" - 9,8%, ЛДПР - 9,17%, "Новые люди "- 6,28%. В округе № 157, где обработано 27,23% протоколов, на первом месте с 49,61% "Единая Россия", следом идет КПРФ с 18,39%, ЛДПР (9,37%), "Справедливая Россия" - 8,59%, "Новые люди" - 5,69%.