Порядка 140 возможных нарушений на выборах в Госдуму выявлено в Тамбовской области

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Общественная палата Тамбовской области выявила около 140 возможных нарушений во время проведения в регионе выборов Госдумы. Об этом сообщил председатель Общественной палаты области Владимир Пеньков на всероссийском онлайн-марафоне "Ночь выборов - 2021. Время избранных".

"Если вести разговор о том, что выявлено, ситуация достаточно прозрачная, и она связана с тем, что за три дня <...> и плюс две ночи наблюдения выявлено в общей сложности порядка 140 инцидентов, где были рассмотрены экспертами возможные признаки нарушения избирательного законодательства", - сказал он.

Помимо этого, Общественная палата Тамбовской области вела мониторинг социальных сетей и сообщений на сайтах. Так, по словам Пенькова, в регионе выявили порядка 50 фейковых сообщений о выборах.

"Когда возникали какие-то проблемы <...>, мы пытались оперативно получать объективную информацию, гасить зачатки конфликтов вместе с участковыми комиссиями и другими наблюдателями. Одновременно с этим возникала позиция, связанная с тем, что мы могли достаточно четко реагировать на фейковые композиции, которые возникали у тех, кто желал бросить тень на всю избирательную систему и на процесс выборов в Тамбовской области", - добавил Пеньков.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними проходили прямые выборы глав 9 регионов и 39 региональных парламентов, в том числе Тамбовской областной думы.