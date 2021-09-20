Николай Валуев на выборах в Госдуму лидирует в своем одномандатном округе с 62,28% голосов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Кандидат от партии "Единая Россия" Николай Валуев лидирует на выборах в Госдуму в одномандатном избирательном округе №77 (Брянская область): после обработки 24,15% протоколов он набирает 62,28% голосов. Об этом свидетельствуют данные на информационном табло Центризбиркома.

"Николай Сергеевич Валуев - 62,28%", - сообщается на табло.

В том же одномандатном округе кандидат от КПРФ Константин Павлов набирает 13,87% голосов, Алексей Тимошков от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,5%.

В одномандатном избирательном округе №78 по результатам обработки 16,23% лидирует кандидат от партии "Единая Россия" Николай Алексеенко, он набирает 56,08% голосов. У Андрея Архицкого от КПРФ 16,61% голосов. На третьем месте находится Виталий Минаков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 11,58%.

Валуев получил полномочия депутата Госдумы седьмого созыва от Брянской области 18 сентября 2016 года, он занимает должность первого заместителя председателя комитета по экологии и охране окружающей среды. Валуев - бывший чемпион мира по боксу.

С 17 по 19 сентября в Брянской области проходило голосование по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва, дополнительные выборы депутатов в областную думу по одномандатным округам, муниципальные выборы.