Исаев лидирует на выборах в Думу после обработки 28% протоколов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев набирает 32,18% голосов после обработки 28,34% протоколов на выборах в парламент по Удмуртскому округу №33. Согласно опубликованным данным, он опережает ближайшего конкурента менее чем на 5%.

Депутат гордумы Ижевска Александр Сыров от КПРФ набирает 27,42%. На третьем месте депутат Госсовета Удмуртии от "Справедливой России - За правду" Фарид Юнусов.

По Ижевскому одномандатному округу №34 после обработки 36,73% протоколов лидирует заместитель секретаря реготделения "Единой России" Олег Гарин с 29,37% голосов избирателей. На втором месте депутат Госсовета Удмуртии от КПРФ Владимир Бодров, на третьем - художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный от "Справедливой России - За правду" с 11,68% голосов.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Удмуртской Республике проходят выборы депутатов Государственной думы, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.