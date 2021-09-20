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Единый день голосования

Единороссы набирают 27% на выборах в Думу в Ярославской области

На втором месте - КПРФ

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает 27,07% голосов на выборах депутатов Госдумы в Ярославской области по итогам обработки 55,67% протоколов, следует из данных на информационном табло региональной избирательной комиссии.

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КПРФ получает 24,56% голосов, "Справедливая Россия - За правду" - 19,75%, ЛДПР - 9,21%.

С 17 по 19 сентября на территории Ярославской области проходили выборы депутатов Госдумы, дополнительные выборы депутата Ярославской областной думы, прямые выборы главы города Рыбинска, а также другие выборы в органы местного самоуправления.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияЯрославская область
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