Единороссы набирают 27% на выборах в Думу в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает 27,07% голосов на выборах депутатов Госдумы в Ярославской области по итогам обработки 55,67% протоколов, следует из данных на информационном табло региональной избирательной комиссии.
КПРФ получает 24,56% голосов, "Справедливая Россия - За правду" - 19,75%, ЛДПР - 9,21%.
С 17 по 19 сентября на территории Ярославской области проходили выборы депутатов Госдумы, дополнительные выборы депутата Ярославской областной думы, прямые выборы главы города Рыбинска, а также другие выборы в органы местного самоуправления.