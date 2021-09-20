Саратовские единороссы лидируют на выборах в Госдуму после обработки 53,47% протоколов

САРАТОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Саратовской области по итогам обработки 53,47% протоколов, набирая 62,54% голосов, следует из данных на информационном табло регионального избиркома.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

На втором месте КПРФ с 19,53%, на третьем - ЛДПР с 5,29%. Остальные партии не преодолели 5%-ный барьер.

В Саратовской области прошли выборы в Госдуму и выборы муниципальных депутатов. В течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября - работали 1 811 избирательных участков, в том числе 35 временных - в больницах, СИЗО, воинских частях. Всего для голосования изготовили 3 770 400 бюллетеней.