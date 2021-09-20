Пермские единороссы после обработки 24,69% протоколов набирают 35,57% на выборах в Госдуму

ПЕРМЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает 35,57% голосов на выборах депутатов Госдумы в Пермском крае после обработки 24,69% протоколов, следует из данных на табло информационного центра регионального ЦИК.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

На втором месте - КПРФ с 22,02%, на третьем - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 10,68%. Затем с небольшим отставанием идет ЛДПР с 10,41%, после них "Новые люди" - 7,37%.

Следом идут "Партия пенсионеров" (3,41% голосов), "Коммунисты России" (1,41%) и "Яблоко" (1,33%). Последнее место у "Гражданской платформы" с результатом в 0,16%.

В Пермском крае голосование проходит по четырем округам. По предварительным данным, в Пермском одномандатном округе №58 "Единая Россия" набирает 35,61% голосов, в Чусовском № 59 - 33,72%, в Кунгурском № 60 - 35,63%, в Кудымкарском № 61 - 36,54%. Всего приняли участие 40,39% избирателей.

С 17 по 19 сентября 2021 года в регионе прошли выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания Пермского края, городской думы Перми, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.