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Единый день голосования

Владимир Васильев на выборах в Госдуму набирает в своем одномандатном округе 49% голосов

Обработано 8,27% протоколов

ТВЕРЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Советник президента РФ и кандидат от партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму Владимир Васильев лидирует в одномандатном избирательном округе №180 в Тверской области, набирая 49,02% голосов после обработки 8,27% протоколов. Об этом свидетельствуют данные на информационном табло облизбиркома.

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"Васильев Владимир Абдуалиевич - 49,02%", - написано на табло.

В том же одномандатном округе кандидат от КПРФ Артем Гончаров набирает 16,54% голосов, Дмитрий Игнатьков от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,54%, Леонид Булатов от ЛДПР - 7,33%.

Васильев является советником президента РФ и врио заместителя секретаря генерального совета "Единой России", он победил на праймериз в Заволжском одномандатном избирательном округе Тверской области, набрав 46 945 голосов.

В Тверской области прошли выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, губернатора региона, депутатов законодательного собрания, а также муниципальные выборы.

Теги
РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"
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