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Единый день голосования

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чувашии после обработки 26% протоколов

На втором месте - КПРФ

ТАСС, 20 сентября. Партия "Единая Россия" получает 39% голосов после обработки 26% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах в Госдуму в Чувашии. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК республики.

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"Обработано 26% бюллетеней. "Единая Россия" - 39%", - сказали в пресс-службе.

На втором месте КПРФ с результатом 21%. Третью позицию занимает партия "Справедливая Россия - За правду", которая получила 14%.

Далее следуют ЛДПР с 6,9% и партия "Новые люди" с результатом 5%.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияЧувашия
Единый день голосования
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На втором месте - КПРФ
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