"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чувашии после обработки 26% протоколов

ТАСС, 20 сентября. Партия "Единая Россия" получает 39% голосов после обработки 26% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах в Госдуму в Чувашии. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК республики.
"Обработано 26% бюллетеней. "Единая Россия" - 39%", - сказали в пресс-службе.
На втором месте КПРФ с результатом 21%. Третью позицию занимает партия "Справедливая Россия - За правду", которая получила 14%.
Далее следуют ЛДПР с 6,9% и партия "Новые люди" с результатом 5%.