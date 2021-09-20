"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чувашии после обработки 26% протоколов

ТАСС, 20 сентября. Партия "Единая Россия" получает 39% голосов после обработки 26% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах в Госдуму в Чувашии. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК республики.