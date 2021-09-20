Миронов планирует выяснить причины низкого результата партии на участках в Астрахани

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов планирует разобраться, почему в ходе выборов на ряде избирательных участков в Астрахани справороссы получили очень мало голосов.

"Только что разговаривал с [секретарем президиума центрального совета партии по вопросам социальной политики] Олегом Шеиным из Астрахани. Он говорит,... на некоторых участках там полторы тысячи [голосов] за "Единую Россию", а у нас 30. Такого не бывает, тем более в Астрахани. Тоже будем разбираться", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Миронов добавил, что у партии есть претензии и к голосованию в Башкортостане. "Мы уже подали все необходимые жалобы. Будем разбираться потом", - подчеркнул он.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они прошли в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.