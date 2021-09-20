Единороссы лидируют на выборах в Госдуму в Костромской области

КОСТРОМА, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает 36,67% голосов на выборах депутатов Госдумы в Костромской области по итогам обработки 95,83% протоколов. Об этом сообщается на информационном табло избирательной комиссии региона.

КПРФ получает 29,27% голосов, "Справедливая Россия - За правду" - 9,79%, партия "Новые люди" - 5,23%, Партия пенсионеров - 5,10%, ЛДПР - 5,06%

В Костромской области с 17 по 19 сентября проходило голосование на выборах депутатов Госдумы, довыборах в областное законодательное собрание и на выборах в органы местного самоуправления в ряде муниципалитетов.