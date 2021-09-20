"Единая Россия" с 44,42% голосов лидирует на выборах в Госдуму в Липецкой области

ТАСС, 20 сентября. Партия "Единая Россия" в Липецкой области на выборах в Госдуму набирает 44,42% голосов после обработки 13,5% протоколов, сообщил избирком региона в своем Telegram-канале в понедельник.

"На территории Липецкой области на данный момент обработано 13,5% протоколов об итогах голосования от их общего количества. На выборах депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу голоса избирателей Липецкой области, предварительно, распределяются следующим образом: "Единая Россия" - 44,24%", - говорится в сообщении.

КПРФ после обработки 13,5% протоколов получает 22,08% голосов, ЛДПР - 8,41%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,05%, "Новые люди" - 5,16%. Также 4,13% достаются Партия пенсионеров, 2,02% получают "Коммунисты России", 1,02% у партии "Зеленые", 1% у партии "Родина", по 0,69% у "Яблока" и "Зеленой альтернативы", 0,68% у Российской партии свободы и справедливости, 0,29% у Партии роста, 0,08% у Гражданской платформы.