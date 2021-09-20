"Единая Россия" лидирует в Карелии на выборах в Госдуму по спискам c 31,82% голосов

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует в Карелии на выборах в Госдуму, набирая по спискам 31,82% голосов после обработки 15% протоколов. Об этом в понедельник сообщили в центризбиркоме региона.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

"По спискам в Государственную думу "Единая Россия" набирает 31,82%, КПРФ - 15,49%, Справедливая Россия - 10,83%, Яблоко - 9,64%, ЛДПР - 8,11%, "Новые люди" - 7%, Партия пенсионеров - 4,3%, "Коммунисты России" - 2,49%, "Зеленая альтернатива" - 2,06%, Партия роста - 1,75%, "Зеленые" - 1,26%, Российская партия свободы и справедливости (РПСС) - 1,13%, Родина -1,02%, Гражданская платформа - 0,08%", - говорится в сообщении.

В выборах приняли участие 41,69% избирателей.

По Карельскому одномандатному округу № 17 также лидирует представитель "Единой России" - действующий депутат от региона Валентина Пивненко с результатом 25,56%. За ней идет Эмилия Слабунова (партия "Яблоко") с 18,24% и представитель КПРФ Евгений Ульянов - 13,53%.

В регионе также завершилось голосование по выборам VII созыва Законодательного собрания Карелии. По предварительным результатам, первенство сохраняет "Единая Россия" (28,95%), за ней следуют КПРФ (17,08%), "Справедливая Россия" (11,14%), партия "Яблоко" (10,66%) и ЛДПР (8,11%), Партия пенсионеров (5,42%), "Новые люди" (6,45%). Партия "Зеленая альтернатива", РПСС, Партия роста и "Родина" набирают менее 5% голосов.

В Карелии с 17 по 19 сентября проходили выборы в Государственную думу. Также жители голосовали за кандидатов, которые войдут в седьмой созыва Законодательного собрания республики. Кроме того, крупные выборы прошли в Петрозаводский и Костомукшский городские советы, завершились еще ряд муниципальных избирательных кампаний.