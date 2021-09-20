Белгородские единороссы получили 53,5% на выборах в Госдуму

БЕЛГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Белгородской области по итогам обработки 40,30% протоколов, набирая 53,55% голосов избирателей, следует из данных облизбиркома.

"Обработано 40,30% протоколов. Выборы депутатов Госдумы по федеральному округу: Единая Россия - 53,55%", - говорится в сообщении.

На втором месте находится КПРФ с 17,34% голосов, на третьем - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,25%), на четвертом - ЛДПР (6,8%), на пятом - "Новые люди" (5,39%).

Остальные партии набирают менее 5% голосов.

С 17 по 19 сентября в Белгородской области проходили выборы депутатов Госдумы и первые за 30 лет досрочные выборы губернатора. Явка избирателей по состоянию на 19:30 воскресенья превысила 57%.