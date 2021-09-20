"Единая Россия" в Камчатском крае набирает более 35% голосов на выборах в Госдуму

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Камчатском крае с результатом 35,29% голосов избирателей после обработки свыше 94% протоколов. Об этом сообщила журналистам в понедельник председатель краевого избиркома Инга Иринина.

"По состоянию на 9:00 19 сентября (00:00 мск) "Единая Россия" набрала 35,29% голосов избирателей. На втором месте КПРФ - 23,71%, на третьем месте партия ЛДПР - 11,58% голосов избирателей, на четвертом месте политическая партия "Новые люди" - 8,64%, на пятом месте политическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,88% голосов отдано за эту политическую партию", - сказала Иринина.

На Камчатке также прошли выборы депутатов краевого Законодательного собрания нового созыва. На места в региональном парламенте, которое формируется по мажоритарной системе, претендовало рекордное количество кандидатов - почти 400 человек. Это представители восьми политических партий и 17 самовыдвиженцев.