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Единый день голосования
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"Единая Россия" с большим перевесом лидирует на выборах в Госдуму в Тамбовской области

На втором месте - КПРФ

ТАСС, 20 сентября. Партия "Единая Россия" набирает 58,26% голосов избирателей по единому округу на выборах депутатов Госдумы в Тамбовской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в областном избиркоме.

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"По результатам обработки 78,62% голосов избирателей партия "Единая Россия" набирает 58,26% голосов, КПРФ - 14,82%, "Родина" - 9,6%", - сообщили в облизбиркоме, уточнив, что на данным момент остальные партии набирают менее 5% голосов.

На выборах депутатов Тамбовской областной думы с результатом 59,06% также лидируют единороссы. Далее следуют КПРФ (15,57%), "Родина"(11,97%), "Справедливая Россия - За правду" (6,51%) и ЛДПР (5,13%).

По предварительным данным, явка на выборах в регионе превысила 60%.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияТамбовская область
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