ЦИК разберется с "уткой" о переносе оглашения итогов электронного голосования в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Центризбирком изучит ситуацию с задержкой подведения итогов дистанционного электронного голосования в Москве на выборах депутатов Госдумы, информация о решении ЦИК отложить обнародование итогов не соответствует действительности. Об этом в ночь на понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила главе Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексею Венедиктову, который общался с ней по громкой связи в присутствии журналистов.

"Я официально заявляю, что для того, чтобы перенести подведение итогов на сутки, должен был бы собраться ЦИК для принятия такого решения. Но этого решения не было, поскольку никаких оснований для этого тоже не было", - сказала Памфилова.

Она напомнила, что Центризбирком подвел итоги электронного голосования по шести регионам, где оно применялось в этот раз, кроме Москвы. "Единственная была задержка за Москвой, нам сказали, что "через час, через два". Мы попросили всех разойтись, потому что не считали нужным этот час или два ждать", - указала председатель ЦИК.

"Что произошло и почему Москва так долго подводит эти итоги - я пока не в курсе. Сейчас будем разбираться, в чем дело, и кто пустил эту утку в Telegram, и с какой целью", - заключила Памфилова.

Ранее в Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что Центризбирком якобы перенес на 20 сентября оглашение результатов дистанционного электронного голосования в Москве. Сам Венедиктов ранее сообщил ТАСС, что расшифровка результатов онлайн-голосования в Москве продолжается более пяти часов из-за подсчета измененных голосов. Процедура расшифровки результатов дистанционного электронного голосования началась в воскресенье в штабе по наблюдению за выборами около 20:20 мск.

17-19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, состоялись довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. В столице работали более 3,6 тыс. избирательных участков, а также были предусмотрены электронные бюллетени для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались на участие в электронном голосовании до 13 сентября, были исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдавали. Итоговая явка на онлайн-голосовании составила 96,5%, в нем приняли участие более 1,94 млн человек.