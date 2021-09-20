Единороссы лидируют с 29,81% на выборах в думе Перми после обработки 57,48% протоколов

ПЕРМЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" по итогам обработки более чем половины протоколов лидирует на выборах депутатов в Пермскую городскую думу, следует из данных на табло в региональном информационном центре ЦИК.

По итогам обработки 57,48% протоколов, за "Единую Россию" было отдано 29,81% голосов, далее идет КПРФ с 19,38%. На третьем месте партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 11,71% голосов, далее с небольшим отставанием идут "Новые люди" (11,44%). Пятипроцентный барьер также преодолела ЛДПР (8,18%). Партия пенсионеров и "Коммунисты России" набрали чуть более 4%.

По мажоритарной системе в лидерах также единороссы, которые на данный момент побеждают в 18 округах. Два одномандатника побеждают от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", один - от КПРФ и один - самовыдвиженец. Предварительная явка составляет 32,69%.

Пермская городская дума избирается сроком на пять лет. В состав городского парламента входят 36 человек, из них 14 избираются по партийным спискам и 22 - по одномандатным округам.