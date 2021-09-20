Справороссы лидируют на выборах в Госдуму в двух округах Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Кандидаты в депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - бывший губернатор Ярославской области, экс-сенатор Анатолий Лисицын и депутат Госдумы Анатолий Грешневиков - лидируют в одномандатных округах № 194 и № 195 по итогам обработки более 80% протоколов, следует из данных на информационном табло региональной избирательной комиссии. Данные приводятся без учета результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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В одномандатном округе № 195 Грешневиков лидирует, набрав 33,94% голосов, кандидат от "Единой России" Лариса Ушакова набирает 29,86%, кандидат от КПРФ Олег Леонтьев - 10,03%. Данные сообщаются по итогам обработки 81,92% протоколов.

В одномандатном округе № 194 лидирует Лисицын с 36,51% голосов, кандидат от "Единой России" Андрей Коваленко набрал 27,29% голосов, кандидат от КПРФ Елена Кузнецова - 14,99%.

Как сообщили в областном избиркоме, данные ДЭГ будут известны утром в понедельник.

С 17 по 19 сентября на территории Ярославской области проходили выборы депутатов Госдумы, дополнительные выборы депутата Ярославской областной думы, прямые выборы главы города Рыбинска, а также другие выборы в органы местного самоуправления.