Мизулина: около 4 тыс. фейков о выборах зафиксировали за третий день голосования

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Лига безопасного интернета зафиксировала за третий день голосования 4 тыс. фейков о выборах в Госдуму, часть из которых распространяли не только провокаторы, но и представители крупных партий - КПРФ и "Яблока". Об этом сообщила директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в эфире телеканала " Россия-1 ".

"Только за сегодняшний день [зафиксировано] 4 тыс. фейков - абсолютный бред. Причем распространялся он не только профессиональными провокаторами, но, к сожалению, и крупными политическими партиями, такими как КПРФ и "Яблоко", и это нас, конечно, очень сильно расстроило", - сказала она.

Мизулина уточнила, что порядка 60 млн россиян могли увидеть ложную информацию о выборах.

По информации директора лиги, основными заказчиками были страны Евросоюза: Польша, Латвия. Помимо этого, она сообщила, что фейки также распространялись с территории Украины, и сотрудникам лиги удалось "накрыть и обезвредить" одну из украинских ботоферм.

При этом Мизулина отметила высокую скорость работы ЦИК по опровержению фейков. "Это действительно то, чего не хватало еще в прошлом году на голосовании по поправкам к Конституции [РФ]", - добавила она.