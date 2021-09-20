{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования
Обновлено 

Во Владимирской области после обработки 79% протоколов у "Единой России" 39,6% голосов

На втором месте КПРФ

ВЛАДИМИР, 20 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" лидирует во Владимирской области по результатам выборов депутатов Госдумы после обработки 96,6% протоколов. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в областной избирательной комиссии.

На эту тему
Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ
Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

"По результатам обработки 96,6% протоколов по единому округу "Единая Россия" получает 39,68% голосов, КПРФ- 24,78%, ЛДПР - 9,69%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,64%, "Новые люди" - 6,99%", - сообщили в комиссии.

В одномандатных округах места в нижней палате парламента сохраняют единороссы Игорь Игошин и Григорий Аникеев.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияВладимирская область
Единый день голосования
Гладков побеждает на выборах главы Белгородской области после обработки 99,29% протоколов
Кандидат от "Единой России" набрал 78,82% голосов
Читать полностью