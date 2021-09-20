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Единый день голосования
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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Калужской области

На втором месте - КПРФ

ТАСС, 20 сентября. Партия "Единая Россия" получает 36,72% голосов по результатам обработки 93,99% протоколов на выборах в Госдуму по единому списку в Калужской области. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в облизбиркоме.

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"По результатам обработки 93,99% протоколов, "Единая Россия" - 36,72%, КПРФ - 21,88%, "Справедливая Россия - За правду" - 10,79%, ЛДПР - 9,5%, "Новые люди" - 7,96%", - сообщили в облизбиркоме.

В одномандатных округах также лидируют представители "Единой России" - депутат Госдумы седьмого созыва Геннадий Скляр и уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияКалужская область
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