По итогам обработки 40% протоколов в Госдуму впервые за десятилетия проходят пять партий

"Единая Россия" набирает 45,54% по итогам голосования по партийным спискам и лидирует на голосовании по одномандатным округам - в 193 из 225 из них ее кандидаты побеждают. Лидер фракции единороссов в нижней палате Сергей Неверов уже заявил, что по итогам выборов фракция обновится примерно наполовину.

Итоговая явка на выборах будет объявлена утром, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. К 18:00 мск показатель (без учета дистанционного голосования) составлял 45,15%, что близко к итоговой явке в 2016 году - 47,88%.

Единороссы побеждают в подавляющем большинстве одномандатных округов и набирают больше других партий и на выборах во все законодательные собрания регионов, свидетельствуют данные ЦИК на текущий момент.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пять партий - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди" - проходят в Госдуму восьмого созыва по итогам обработки 40% протоколов, следует из данных Центризбиркома.

На втором месте идет КПРФ, получая 21,66% - примерно в 1,6 раза больше, чем на выборах 2016 года (13,34%). Ее кандидаты также лидируют в 16 одномандатных округах.

В первую пятерку также вошли ЛДПР (8,22%) и "Справедливая Россия - За правду" (7,57%). У первой результат пока заметно хуже, чем пять лет назад (13,14%), у второй - немного лучше (было 6,22%).

Пятипроцентный барьер преодолевает также партия "Новые люди", набирающая 6,14%. Больше четырех политических сил проходит в Госдуму по партийному списку впервые с 1999 года.

Партия пенсионеров единственная из остальных политических сил близка к преодолению трехпроцентного барьера, позволяющего получать государственное финансирование. Она набирает 2,76%.

Результаты в регионах

Во всех девяти субъектах Федерации, где в этом году проводились прямые губернаторские выборы, действующие главы региона или временно исполняющие их обязанности побеждают в первом туре.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев после обработки 90% протоколов получает 57,2% голосов, его ближайший преследователь - Марина Ким от "Справедливой России - За правду" - набирает 24,94%.

Отрыв других действующих глав регионов или врио еще больше. Менее 70% получает только врио губернатора Тверской области Игорь Руденя, у него после обработки почти 40% протоколов 54,65% голосов, однако кандидат от КПРФ Людмила Воробьева набирает только 19,4%.

На выборах во все 39 региональных парламентов, которые переизбираются в этом году, больше других набирает "Единая Россия". В большинстве субъектов РФ она получает примерно 30-40% голосов.

Реакция партий

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак поздравил однопартийцев с "чистой и честной победой". По его словам, председатель партии Дмитрий Медведев не смог приехать в штаб общественной поддержки единороссов из-за болезни: "Он приболел, у него сильный кашель".

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя первые результаты подсчета голосов, заявил, что избиратель услышал коммунистов и поверил им.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его партия сделала "больше, чем когда-либо": "То, что должна делать политическая партия, мы сделали на 120%".

Советник лидера партии "Новые люди" Сардана Авксентьева объяснила высокие результаты партии "огромным запросом на перемены" в обществе.

Онлайн-голосование в Москве

Процедура расшифровки результатов онлайн-голосования в Москве, где дистанционно проголосовали почти 2 млн человек (примерно столько же, сколько традиционным способом) продолжается уже несколько часов. Как пояснил ТАСС глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, это связано с тем, что около 300 тыс. избирателей меняли свое решение.

ЦИК России изучит ситуацию с задержкой подведения итогов дистанционного голосования в Москве, заявила председатель комиссии Элла Памфилова. Она назвала "уткой" сообщения о решении Центризбиркома отложить подведение итогов.