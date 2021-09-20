Дегтярев побеждает на выборах губернатора Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах губернатора региона после обработки более чем 99% избирательных бюллетеней. Об этом сообщили журналистам в понедельник в краевой избирательной комиссии.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

"Сейчас у меня на руках информация о результатах голосования, которые включают в себя результаты протоколов с 99,75% избирательных участков. Фактически только с двух избирательных участков пока не введены протоколы. <…> За Дегтярева Михаила Владимировича было отдано 235 607 голосов, что составляет 56,81%", - сказал представитель комиссии.

По данным избиркома, Марина Ким от "Справедливой России - За правду" набрала 25,39% голосов, Владимир Парфенов от Партии пенсионеров - 10,2%, Бабек Мамедов от партии "Родина" - 3,53%.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.