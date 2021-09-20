Тверские единороссы лидируют с 36% на выборах в Госдуму после обработки 81% протоколов

ТВЕРЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госдумы в Тверской области после обработки 81,23% протоколов, набирая 36,09% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные на информационном табло облизбиркома.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

"Партия "Единая Россия" - 36,09%", - следует из данных на табло.

На втором месте находится КПРФ с 22,90% голосов, на третьем - ЛДПР (9,89%), на четвертом - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (9,87%), на пятом - "Новые люди" (6,42%). Остальные девять партий набирают менее 4% голосов.

Кандидат от партии "Единая Россия", советник президента России Владимир Васильев лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области по одномандатному избирательному округу № 180, набирая 42,25% голосов по итогам обработки 86,37% протоколов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Артем Гончаров с 19,94%.

В Тверской области 17-19 сентября прошли выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, губернатора региона, а также депутатов Заксобрания региона и ряд избирательных кампаний муниципального уровня.