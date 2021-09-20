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Единый день голосования
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"Единая Россия" после обработки 60% протоколов набирает 47,19% на выборах в Госдуму

КПРФ набирает 20,88%, ЛДПР - 7,89%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,54%, "Новые люди" - 5,77%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" получает 47,19% голосов на выборах депутатов Госдумы по партийным спискам по результатам обработки 60,18% протоколов, следует из данных ЦИК.

КПРФ набирает 20,88%, ЛДПР - 7,89%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,54%, "Новые люди" - 5,77%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ, также избирали 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосования
Единый день голосования
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