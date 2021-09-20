Единороссы набрали большинство голосов на выборах в Госдуму в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" набрали большинство голосов на выборах депутатов Государственной думы в Хабаровском крае. Об этом сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко.

"Что касается выборов депутатов Госдумы, у нас на территории Хабаровского края было образовано два одномандатных избирательных округа. По одномандатному избирательному округу №70 голоса распределились следующим образом: Симигин Павел Владимирович - 36 998 голосов, или 18,14 %. <…> По 69-му одномандатному округу наибольшее количество голосов получил Гладких Борис Михайлович - 54 664 голоса, что составляет 25,86%. <…> И по одному, и по второму одномандатным избирательным округам победу одерживают кандидаты, выдвинутые партией "Единая Россия", - сказал Кузьменко, уточнив, что обработаны практически все протоколы.

Проводились также выборы по единому избирательному округу, где голосовали за списки политических партий. Здесь голоса распределились следующим образом: 26,51 % - КПРФ, 24,5% - "Единая Россия", 16,19% - ЛДПР.

В регионе шло голосование на выборах губернатора Хабаровского края, на которых наибольшее количество голосов набрал врио губернатора региона Михаил Дегтярев. Прошли также местные выборы - выборы депутата Законодательной думы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу и выборы в органы местного самоуправления.

"У нас в бюллетене было пять кандидатов [на выборах в Законодательную думу] и по итогам обработки 100% протоколов с 4 тыс. 599 голосами, что составляет 26,3%, победу одерживает Светлана Изотова, она выдвинута партией КПРФ. На втором месте - кандидат партии "Справедливая Россия" Виктор Шишкин, он получил 20,25 %. На выборах депутата городской думы победу одерживает по итогам обработки 100% протоколов Денис Евсеенко - он выдвинут партией КПРФ и поддержку получил 25,48%. <…> Хочу отметить, что по многим одномандатным избирательным округам разница между кандидатами была очень незначительной, и кто станет победителем, было неясно до конца обработки бюллетеней. Конкуренция была очень серьезной, и каждый кандидат имел возможность быть избранным", - добавил Кузьменко.

По результатам обработки 100% протоколов на выборах главы Бикинского района избранным считается самовыдвиженец Александр Демидов. На выборах главы Комсомольского района победу одержал действующий глава района Александр Коломыцев, а главы района имени Полины Осипенко - кандидат Сергей Кузьмин.