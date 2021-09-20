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Единый день голосования
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Ховалыг лидирует на выборах главы Тувы с 88,89% голосов после обработки 92,51% протоколов

Следом идет кандидат от КПРФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Действующий врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг набирает 88,89% голосов на выборах руководителя региона по итогам обработки 92,51% протоколов, следует из данных на информационном стенде республиканской избирательной комиссии.

Следом идет кандидат от КПРФ Чойгана Седен-оол, она набирает 3,39% голосов.

На пост главы республики претендуют пять кандидатов: Ховалыг от "Единой России", учительница русского и тувинского языков Седен-оол от КПРФ, специалист Центра организации дорожного движения Андрей Сат от Партии роста, и.о. заместителя председателя администрации тувинского поселка Каа-Хем Владимир Чесноков от партии "Коммунисты России" и директор Кызыльского колледжа искусств Айланмаа Кан-оол от "Зеленых".

Кроме того, по официальным данным избиркома, партия "Единая Россия" после обработки 92,51% протоколов лидирует на выборах депутатов Госдумы в Туве.

Единороссы набирают 85,83% голосов. Остальные партии набирают менее 5%.

По Тувинскому одномандатному избирательному округу № 32 лидирует кандидат от "Единой России" Айдын Сарыглар, у него 75,35% голосов. На втором месте Ренат Ооржак из "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", он набирает 8,73%. Остальные кандидаты набирают менее 5%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.
 

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РоссияЕдиный день голосованияТыва
Единый день голосования
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