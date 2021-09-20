"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сентября. Партия "Единая Россия" после обработки более 96% протоколов лидирует на выборах в Законодательное собрание Амурской области. За нее проголосовали 34,41% избирателей, принявших участие в голосовании, сообщила в понедельник пресс-служба региональной избирательной комиссии.

"На данный момент в среднем обработано более 96% итоговых протоколов, явка составила около 42%. "Единая Россия" вырвалась на первое место, набрав 34,41% голосов избирателей, на второй строчке - КПРФ (20,99%), чуть ниже - ЛДПР (13,92%). Оставшиеся четыре партии преодолели барьер в 5% и тоже будут допущены к распределению мандатов", - говорится в сообщении.

В Амурской области 17-19 сентября проходило голосование на выборах депутатов Госдумы и регионального законодательного собрания. В регионе работало 750 постоянных и 17 временных избирательных участков, в том числе в больницах, на вокзалах, таможенных постах. По данным региональной избирательной комиссии на 1 июля, в крае зарегистрировано 604,9 тыс. избирателей.

На выборах депутатов Законодательного собрания Амурской области избираются 27 депутатов: 18 - по одномандатным округам, девять - по единому округу, включающему всю территорию Амурской области. В бюллетень включили семь политических партий: "Коммунистическая партия "Коммунисты России", "Партия пенсионеров", "Единая Россия", "Новые люди", "Коммунистическая партия Российской Федерации", "ЛДПР - либерально-демократическая партия России", "Справедливая Россия - За правду".