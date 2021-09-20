Единороссы на Чукотке получают 46,71% на выборах в Госдуму после обработки 100% протоколов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" становится лидером на выборах в Госдуму в Чукотском АО с результатом 46,71% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. Об этом ТАСС сообщили в окружном избиркоме.

"Абсолютным лидером является партия "Единая Россия". Она набрала в регионе более 46,71% голосов, следующей идет ЛДПР: этой политической партии отдали предпочтение 15,61% избирателей, на третьем месте КПРФ - 12,49%", - сказали в окружном избиркоме.

Итоговая явка избирателей превысила 61%. На думских выборах в 2016 году явка составила почти 63%.

Жители Чукотки 17-19 сентября выбирали не только депутатов Госдумы, но и новый состав окружной думы. Региональный парламент избирается по смешанной системе на пять лет и состоит из 15 человек.