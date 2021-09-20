Единороссы лидируют на выборах в Госдуму в Москве после обработки более 50% протоколов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Москве с 39,6% голосов после обработки 50,3% протоколов. Соответствующие данные опубликованы на табло Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

"Поступило протоколов - 50,3%. "Единая Россия" - 39,6%; КПРФ - 20,3%; "Новые люди" - 7,3%; ЛДПР - 7,2%; "Справедливая Россия" - 7,2%", - следует из данных на табло.

Как уточнил ТАСС руководитель штаба Алексей Венедиктов, все данные онлайн-голосования по одномандатным округам в Госдуму загружены. Сейчас в статистике отображается результат обработки как электронных, так и - по мере поступления - бумажных бюллетеней.

17, 18 и 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, были исключены из списков избирателей на участках, бумажный бюллетень им выдать не могли.

Дистанционное электронное голосование началось в 08:00 мск 17 сентября и завершилось в 20:00 мск 19 сентября. По федеральному избирательному округу итоговая онлайн-явка составила 96,5%, выдано 1 943 590 бюллетеней.