Дегтярев планирует назначить сенатором от Хабаровского края зампреда правительства региона

ХАБАРОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Михаил Дегтярев, побеждающий на выборах губернатора Хабаровского края после обработки 99,75% протоколов, планирует назначить сенатором от региона заместителя председателя правительства края Андрея Базилевского. Об этом врио главы региона заявил журналистам в понедельник.

"Сенатором после вступления в должность мной будет назначен Андрей Базилевский - заместитель председателя правительства края по внутренней политике", - сказал Дегтярев.

Ранее избирательная комиссия Хабаровского края объявила, что Дегтярев лидирует на выборах главы региона после обработки более чем 99% протоколов и набирает 56,81% голосов избирателей.

Андрей Базилевский родился в 1967 году в поселке Чегдомын Хабаровского края. С 1993 по 1998 годы исполнял обязанности заместителя председателя комитета по делам молодежи администрации Хабаровского края, позже возглавил комитет. В июле 2007 года его назначили министром образования Хабаровского края, с февраля 2011 года - министром образования и науки региона. В 2014 году стал заместителем председателя правительства Хабаровского края, с 2015 года - генеральным директором Всероссийского детского центра "Океан" в Приморье. Летом 2019 года по приглашению Дегтярева стал заместителем председателя правительства Хабаровского края.