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Единый день голосования

Евтюхова сохранила первенство на выборах в Госдуму на Чукотке

На втором месте кандидат от ЛДПР Юлия Бутакова

ТАСС, 20 сентября. Елена Евтюхова, выдвинутая партией "Единая Россия", лидирует на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания восьмого созыва по Чукотскому одномандатному избирательному округу после обработки 100% протоколов, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа.

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"Лидером среди кандидатов является Елена Евтюхова от партии "Единая Россия", за нее отдано 36,95% голосов избирателей. На втором месте кандидат от ЛДПР Юлия Бутакова, за нее проголосовали 19,87% избирателей, третье место у представителя КПРФ, у него 15,31% голосов. Четвертое место занял Александр Семериков, чья кандидатура была выдвинута партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", свои голоса ему отдали 9,51% людей, пришедших на участки", - уточнили в пресс-службе правительства региона.

17-19 сентября на Чукотке также проходили выборы окружного и муниципального уровней. Жители выбирали депутатов окружной Думы, депутатов в советы депутатов Анадырского муниципального района и Провиденского городского округа, глав трех городских округов - Провиденского, Певека и Эгвекинота, главу Анадырского муниципального района.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияЧукотский автономный округ
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