Евтюхова сохранила первенство на выборах в Госдуму на Чукотке

ТАСС, 20 сентября. Елена Евтюхова, выдвинутая партией "Единая Россия", лидирует на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания восьмого созыва по Чукотскому одномандатному избирательному округу после обработки 100% протоколов, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа.

"Лидером среди кандидатов является Елена Евтюхова от партии "Единая Россия", за нее отдано 36,95% голосов избирателей. На втором месте кандидат от ЛДПР Юлия Бутакова, за нее проголосовали 19,87% избирателей, третье место у представителя КПРФ, у него 15,31% голосов. Четвертое место занял Александр Семериков, чья кандидатура была выдвинута партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", свои голоса ему отдали 9,51% людей, пришедших на участки", - уточнили в пресс-службе правительства региона.

17-19 сентября на Чукотке также проходили выборы окружного и муниципального уровней. Жители выбирали депутатов окружной Думы, депутатов в советы депутатов Анадырского муниципального района и Провиденского городского округа, глав трех городских округов - Провиденского, Певека и Эгвекинота, главу Анадырского муниципального района.