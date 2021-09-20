Турчак: "Единая Россия" рассчитывает получить конституционное большинство в Госдуме

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" по-прежнему ставит задачу получить конституционное большинство на думских выборах. Об этом сообщил журналистам в понедельник секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

"У нас задача - 300 плюс [мандатов]. Мы к ней стремимся", - сказал Турчак. По его словам, в некоторых округах, где представители партии не рассчитывали победить, они получили большинство голосов избирателей. При этом "где-то мы, похоже, проигрываем там, где рассчитывали на победу", отметил Турчак.

Он также уточнил, что в партии рассчитывают примерно на 110 мандатов по партийному списку и на 190 одномандатников.

Депутатские мандаты

Члены федеральной части списка "Единой России" пока не озвучили свои планы о том, как намерены распорядиться депутатскими мандатам, сообщил Турчак.

"Это их решение [оставить мандат или нет]. Мы будем с ними общаться, сегодня у меня с [уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка] Анной Кузнецовой встреча [состоится]", - сказал Турчак, отвечая на вопрос о планах членов пятерки распорядиться своими мандатами.

Он добавил, что также планируется встреча с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко и сопредседателем центрального штаба ОНФ Еленой Шмелевой. На этих встречах также будут обсуждаться вопросы бюджетирования разделов партийной программы, которые были ими подготовлены. "Эта неделя будет определяющей [насчет того, планируют ли участники пятерки сохранить мандаты]", - подчеркнул Турчак.

По итогам съезда "Единой России" 19 июня в общефедеральную часть списка партии по предложению президента РФ Владимира Путина вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

По результатам обработки 57,01% протоколов на выборах в Госдуму "Единая Россия" получает 46,94% голосов, КПРФ - 21,02%, ЛДПР - 7,95%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,56%, "Новые люди" - 5,81%.