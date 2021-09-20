Третья часть съезда "Единой России" может состояться в ноябре

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Третий этап партийного съезда единороссов может состояться в ноябре 2021 года. Об этом сообщил журналистам в понедельник секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Дата третьего этапа съезда пока не определена. В любом случае он будет проходить после того, как будет сформирована Госдума и избраны все руководящие органы, комитеты и так далее. Соответственно, если по таймингу двигаться, то, наверное, не раньше ноября", - сказал Турчак. Он не исключил, что съезд может пройти в начале декабря и быть приурочен к 20-летию партии.

Он отметил, что на съезде могут быть приняты решения по ротации руководящего состава партии.

Первый этап съезда единороссов состоялся в июне, второй - в августе.

По результатам обработки 57,01% протоколов на выборах в Госдуму "Единая Россия" получает 46,94% голосов, КПРФ - 21,02%, ЛДПР - 7,95%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,56%, "Новые люди" - 5,81%.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ, также избирали 39 региональных парламентов.