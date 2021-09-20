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Единый день голосования

Единороссы набрали 34,79 % на выборах в Заксобрание Камчатки

Обработали 100% протоколов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" стала лидером на выборах депутатов Законодательного собрания Камчатского края после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, набрав 34,79% голосов по единому краевому избирательному округу, сообщили ТАСС в краевом избиркоме.

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"Единая Россия" получила 34,79% голосов. На втором месте КПРФ с 23,20%. На третьем - ЛДПР, ее результат 11,66%,", - сказали в избиркоме края.

Итоговая явка избирателей на Камчатке составила 42,6%. В 2016 году на аналогичных выборах явка составила 38,35 %.

На места в региональном парламенте, который формируется по мажоритарной системе, претендовало рекордное количество кандидатов - почти 400 человек. Это представители восьми политических партий и 17 самовыдвиженцев.

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РоссияЕдиный день голосованияКамчатский край
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