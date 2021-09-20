Дегтярев назвал основные направления работы на посту главы Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, лидирующий на выборах главы региона, видит в качестве основных задач работы на посту руководителя строительство и обустройство социально значимых объектов, ремонт дорог и подготовку к отопительному сезону. Об этом он сообщил журналистам в понедельник.

После обработки более чем 99% протоколов Дегтярев набирает 56,81% голосов избирателей.

"У нас сейчас три главные задачи. Первая - завершить начатые проекты - это и благоустройство, и строительство социально значимых объектов и [ремонт] последних километров дорог. Вторая задача - подготовка к отопительному сезону. И третья - работа над бюджетом на 2022 год вместе с депутатами [Законодательной думы Хабаровского края]", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что для процветания края и его экономического роста будет сделано все возможное. "Запланированы и уже реализуются проекты - это Дальневосточной кластер строительных материалов, это Тихоокеанская железная дорога, это трубопровод с газовых месторождений Якутии и завод по сжижению газа на берегу Охотского моря, это развитие Большого Уссурийского острова и открытие грузопассажирского перехода в Китайскую Народную Республику, развитие туристического кластера Хехцир под Хабаровском. Все эти проекты требуют больших усилий, поддержки федерального центра, которую мы ощущаем каждый день, и это даст большие вливания в экономику Хабаровского края и новые рабочие места. Все эти проекты - флагманские, они соответствующим образом оформлены", - сказал Дегтярев.

В Хабаровском крае прошли выборы главы региона и депутатов Госдумы. По данным избиркома, соперники Дегтярева набрали: Марина Ким от "Справедливой России - За правду" - 25,39% голосов, Владимир Парфенов от Партии пенсионеров - 10,2%, Бабек Мамедов от партии "Родина" - 3,53%. Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.