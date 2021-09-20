В Бурятии единороссы набрали большинство голосов на выборах в Госдуму

УЛАН-УДЭ, 20 сентября. /ТАСС/. Представители партии "Единая Россия" набрали большинство голосов на выборах депутатов Госдумы в Бурятии. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель республиканской избирательной комиссии Александр Акчурин.

"По итогам обработки 99% протоколов "Единая Россия" лидирует с 42,65% голосов избирателей. <…> Лидер по итогам выборов по одномандатному избирательному округу - Вячеслав Дамдинцурунов, у него 37,43% голосов", - сообщил Акчурин.

Явка избирателей составила около 45%, что больше по сравнению с выборами в Госдуму в 2016 года. Тогда явка была на уровне 40%.

Второе место в Бурятии на выборах по единому избирательному округу, где голосовали за списки политических партий, заняла КПРФ с 26,73%, третье - "Новые люди" с 11,22%. Далее голоса распределились следующим образом: 5,73% - ЛДПР, 3,56% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", 2,95% - Партия пенсионеров, 1,79% - Российская экологическая партия "Зеленые", 1,25 % - "Коммунисты России", 0,47% - "Зеленая альтернатива", 0,41% - "Яблоко", 0,38% - Российская партия свободы и справедливости, 0,28% - "Родина", 0,18% - "Гражданская платформа", 0,13% - Партия роста.

По одномандатному округу на втором месте после единоросса Дамдинцурунова оказался представитель КПРФ Баир Цыренов, он набрал 19,38% голосов избирателей, на третьем месте - член Российской экологической партии "Зеленые" Сергей Зверев с 7,46% голосов. Далее места распределились таким образом: 7,34% у представителя Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Игоря Бобкова, 6,35% - у Максима Бувалина, представляющего партию "Новые люди". 5,6% - у Оксаны Бухольцевой, представителя "Справедливой России - Патриоты - За правду", 5,03% - у члена "Гражданской платформы" Баяра Цыденова, следующий - Дамдин Болотов от "Коммунистов России" с 4,22% голосов. Представитель ЛДПР Сергей Дорош набрал 2,34% и представитель Российской партии свободы и справедливости Евгений Меньшиков - 1,06%.

Лидирующий в Бурятии на выборах в Госдуму 44-летний единоросс Дамдинцурунов занимает с 2017 года пост министра спорта и молодежной политики республики. До этого он работал заведующим кафедрой теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФИСМиТ).