Единороссы лидируют на выборах в Госдуму в Пермском крае после обработки 91% протоколов

ПЕРМЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает 33,96% голосов на выборах депутатов Госдумы в Пермском крае после обработки 91,06% протоколов, следует из данных на табло информационного центра регионального ЦИК.

На втором месте КПРФ с 22,81%, на третьем месте "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 10,78%. Затем с небольшим отставанием идет ЛДПР с 10,06%, следом - "Новые люди" с 8,27%. Остальные партии набрали меньше 4%.

В Пермском крае голосование проходит по четырем округам. По предварительным данным, в Пермском одномандатном округе № 58 "Единая Россия" набирает 33,67% голосов, в Чусовском № 59 - 33,35%, в Кунгурском № 60 - 33,19%, в Кудымкарском № 61 - 35,33%. Всего в голосовании приняли участие 39,47% избирателей.

С 17 по 19 сентября 2021 года в регионе проходили выборы депутатов Государственной думы, Законодательного собрания Пермского края, городской думы Перми, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.