Единороссы лидируют на выборах в Заксобрание Пермского края после обработки 91% протоколов

ПЕРМЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает 33,49% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края после обработки 91,01% протоколов, следует из данных на табло информационного центра регионального ЦИК.

На втором месте КПРФ с 22,75%, на третьем месте "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 11,33%. Затем с небольшим отставанием идет ЛДПР с 9,83%, следом - "Новые люди" с 8,02%. Остальные партии набрали меньше 5%.

Шансы преодолеть пятипроцентный барьер есть у Партии пенсионеров, которая на данный момент набрала 4,75% голосов избирателей. "Коммунисты России", "Яблоко" и "Зеленая альтернатива" набрали 1-2% каждая, на последнем, десятом, месте находится партия "Родина" с 0,71% голосов.

Из 30 одномандатных округов в регионе единороссы побеждают в 27. В двух округах побеждают представители КПРФ и еще в одном - самовыдвиженец. Явка составила около 38%.

Законодательное собрание Пермского края избирается сроком на пять лет. В состав регионального парламента входят 60 человек, из них 30 избираются по партийным спискам и столько же - по одномандатным округам.