Единороссы побеждают на выборах в Госдуму в Пензенской области с более чем 56% голосов

ПЕНЗА, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" опережает конкурентов на выборах в Госдуму в Пензенской области с 56,42% голосов по итогам обработки 95,78% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных облизбиркома.

На втором месте находится КПРФ (17,15%), на третьем - ЛДПР (7,46%), на четвертом - "Справедливая Россия - За правду" (6,09%), на пятом - "Новые люди" (4,86%).

На 146-м Пензенском одномандатном округе после обработки 95,49% протоколов лидирует единоросс Игорь Руденский (61,12%), на втором месте - представитель КПРФ Алексей Иванов с 14,85%, на третьем - Павел Куликов из ЛДПР (5,05%).

По итогам обработки 96,07% протоколов на 147-м Лермонтовском одномандатном округе опережает конкурентов Александр Самокутяев ("Единая Россия") с 53,80%, второе место у представителя КПРФ Александра Трутнева (16,91%), на третьем месте Алексей Шпагин ("Справедливая Россия - За правду") с 10,40%.

В Пензенской области в ходе выборов работали 1 067 участковых избирательных комиссий, 33 территориальные избирательные комиссии.