Оставшиеся шесть однокомнатных квартир разыграли среди онлайн-избирателей в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Последний, третий розыгрыш призов среди проголосовавших на выборах в Москве онлайн прошел в понедельник в прямом эфире телеканала "Москва-24" . Шесть победителей акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" забрали по однокомнатной квартире.

Розыгрыш проводился среди проголосовавших с 20:00 18 сентября до 20:00 мск 19 сентября с помощью генератора случайных чисел. Победителями стали участники со следующими уникальными кодами: 5963330626, 4706164393, 7398197552, 5933361278, 5178581229, 1300679858. Выигрышный код из СМС необходимо активировать до 30 сентября на сайте ag-vmeste.ru.

Голосовавшие на выборах в Москве онлайн получили СМС кодом для участия в розыгрыше 100 машин, 21 квартиры и денежных сертификатов номиналом 10 тыс., 25 тыс. и 100 тыс. рублей. Участникам розыгрыша необходимо активировать свой уникальный код, который был разослан им накануне голосования в СМС, на сайте ag-vmeste.ru.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В Москве также проходили довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней.