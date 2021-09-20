"Единая Россия" побеждает с 85,18% в Ингушетии на выборах в Госдуму

МАГАС, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ингушетии с результатом 85,18% после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе избиркома республики.

Как проходит голосование на выборах в Госдуму РФ

"100% протоколов обработано. На выборах в Госдуму в регионе лидирует "Единая Россия", которая набрала 85,18%", - сказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что партия КПРФ набрала 3,65%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,13%, "Яблоко" - 0,84%, ЛДПР - 1,77%.

В Ингушетии для участия в выборах в Госдуму и местный парламент по федеральному округу зарегистрированы 14 политических партий. По Ингушскому одномандатному округу № 13 в выборах в Госдуму участвовали пять кандидатов, все они были выдвинуты политическими партиями. В выборах депутатов Народного собрания республики участвовали четыре региональных отделения партий. Выборы проходили в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.