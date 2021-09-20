"Единая Россия" лидирует на выборах в гордуму Грозного после обработки 50% протоколов

ТАСС, 20 сентября. Партия "Единая Россия" лидирует, набирая более 90% на выборах депутатов городской думы Грозного в Чеченской Республике после обработки более 50% протоколов, следует из данных табло ЦИК.

После обработки 56,1% "Единая Россия" набирает 56,1% голосов избирателей, партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,64%, КПРФ - 3,15%.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Чеченской Республике проходили выборы главы региона, депутатов Государственной думы, депутатов республиканского парламента V созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований.