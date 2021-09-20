"Единая Россия" лидирует в Мордовии на выборах в Госсобрание с 65,97% голосов

ТАСС, 20 сентября. "Единая Россия" набирает 65,97% голосов на выборах в Госсобрание Мордовии после обработки 48,71% протоколов, следует из данных табло в информационном центре ЦИК.

По данным Центризбиркома, КПРФ набирает 14,55%, ЛДПР - 9,99%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,29%.

В Мордовии 17-19 сентября проходили выборы главы Мордовии, депутатов Государственной думы, госсобрания, городского совета Саранска, а также муниципальных депутатов. По данным ЦИК Мордовии, явка избирателей по предварительным итогам трех дней голосования, составила 65,2%.