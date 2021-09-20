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Руденко заявил, что Россия готова содействовать Узбекистану во вступлении в ВТО

Москва окажется помощь, в частности, в плане недопущения ущемления экономических интересов республики, отметил замглавы МИД РФ

ТАШКЕНТ, 20 сентября. /ТАСС/. Россия готова оказать Узбекистану необходимое содействие при вступлении республики во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко на открытии конференции "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".

"Мы готовы оказывать Узбекистану необходимое содействие по вступлению в ВТО, в том числе в плане недопущения ущемления экономических интересов республики", - сказал Руденко.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил ранее о планах страны активизировать вступление в ВТО.

О конференции

Организаторами конференции, которая проходит в столице Узбекистана, выступают Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан и международный дискуссионный клуб "Валдай".

Теги
УзбекистанРоссияРуденко, Андрей Юрьевич
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