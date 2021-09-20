Единороссы лидируют на выборах в заксобрание Оренбуржья после обработки 97,9% протоколов

ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набрала 39,17% голосов на выборах депутатов законодательного собрания Оренбургской области после обработки 97,94% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), свидетельствуют данные табло в информационном центре ЦИК.

Второе место, согласно данным табло, за КПРФ, представителям этой партии удалось набрать 29,38% голосов. Поддержку чуть более 10% избирателей получили ЛДПР и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". 6,89% голосов - у Партии пенсионеров.

В Оренбургской области в течение трех дней проходило голосование на 1 683 постоянных и 17 временных избирательных участках. Всего в регионе проходили 46 избирательных кампаний.