Единороссы стали лидерами голосования на выборах в Госдуму в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" набрала 38,37% голосов на выборах депутатов Госдумы РФ в Оренбургской области после обработки 99,35% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК), сообщила пресс-служба избирательной комиссии региона в понедельник.

"На выборах депутатов Государственной думы пятипроцентный барьер преодолели следующие партии: "Единая Россия" - 38,37%, КПРФ - 26,25%, ЛДПР - 9,41%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,61%, "Новые люди" - 6,01%", - сказано в сообщении.

По всем трем одномандатным округам победили кандидаты от партии "Единая Россия", уточняется в сообщении. Андрей Аникеев получил поддержку 36,9% голосов, Олег Димов - 42,15%, Виктор Заварзин - 31,84%.

"После обработки 1 689 из 1 700 протоколов, что составляет 99,35%, явка на выборах депутатов Государственной думы составила 45,61%. Это 685 608 проголосовавших", - добавили в пресс-службе.

В Оренбургской области в течение трех дней проходило голосование на 1 683 постоянных и 17 временных избирательных участках. Всего в регионе проходят 46 избирательных кампаний. В результате избирательного процесса будут замещены три депутатских мандата в Государственной думе, 47 - по законодательному собранию области и 94 - в органах местного самоуправления. Также изберут глав трех сельских поселений, уточнили в пресс-службе избирательной комиссии Оренбургской области.