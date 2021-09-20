"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Калининграде с 40% голосов избирателей

КАЛИНИНГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Калининградской области, набрав порядка 40% голосов избирателей после обработки 70% протоколов. Об этом сообщила в понедельник в эфире телекомпании ГТРК "Калининград" председатель областной избирательной комиссии Инесса Винярская.

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"У нас почти 70% протоколов по выборам в Государственную думу уже обработано. <...> На первом месте у нас по количеству голосов всероссийская политическая партия "Единая Россия" - 89 тыс. [голосов] - это почти 40%, на втором месте Коммунистическая партия Российской Федерации [КПРФ] - 21%", - сказала Винярская, не уточнив процент избирателей, поддержкой которых заручились остальные партии, принимавшие участие в избирательной кампании.

В регионе в течение трех дней проходило голосование на выборах двух депутатов Государственной думы, 40 депутатов областной думы и 125 депутатов окружных советов восьми муниципальных образований, включая Калининград. Явка на выборах депутатов Госдумы по итогам трех дней за два часа до закрытия участков составила 40,47%, в областную думу - 37,89%.

По данным на 1 июля текущего года, в области зарегистрированы 822 тыс. 129 избирателей. Около 1,5 тыс. моряков и рыбаков проголосовали досрочно на судах, находящихся в дни голосования в море. На выборах в Госдуму по одномандатным округам № 97 и № 98 облизбирком также учтет голоса граждан РФ, проживающих в Греции, Таджикистане и Молдавии.